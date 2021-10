Analisi Auditel della serata di giovedì 14 ottobre 2021

Premessa oggi sull’access con Soliti ignoti il ritorno che vince nettamente, come ormai è consuetudine, la gara di questa fascia oraria e con la curva di Striscia la notizia che oltre ad essere sotto non s’impenna nei minuti finali del programma anche quando è in solitaria, cioè con il quiz di Amadeus terminato. Per quel che riguarda il prime time vittoria netta della fiction di Cinzia Torrini Fino all’ultimo battito e termine dell’agonia di Star in the star che aumenta la media grazie al finale di puntata al 21% di share per scoprire il vincitore, anzi la vincitrice, del programma.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% di share e consegna al prime time della rete il 25% della platea televisiva. Segue di qualche punto sotto la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia, curva questa che parte al 15% e chiude al 19% di share e cosa piuttosto negativa non s’impenna nei minuti che è in solitaria senza Soliti ignoti. Fra le altre curve prevale quella nera di Otto e mezzo che tocca il 9% di share, subito seguita dalla linea verde di Un posto al sole su Rai3.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con la fiction di Cinzia Torrini Fino all’ultimo battito, curva questa che scorre appena sotto il 20% di share per poi arrivare al 25% a fine proiezione. Segue a debita distanza la curva arancione del varietà di Canale 5 Star in the star che supera di poco la linea del 10% di share, per poi chiudere al 21% di share. Testa a testa nella sfida dei talk del giovedì fra la curva nera di Piazza pulita e quella gialla di Dritto e rovescio, entrambe le curve nella corsia che va dal 5 al 10% di share. In seconda serata poi la curva del programma di Rete 4 supera quella del talk di La7.