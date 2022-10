Analisi Auditel della serata di giovedì 13 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 24% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge sempre al 6% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu della Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, un programma questo condotto da Amadeus e che porta la curva della prima rete Rai dal 18 fin verso il 25% di share. Segue il varietà di Antonio Ricci Striscia la notizia, diffuso ancora una volta da Canale 5, con la relativa curva arancione che spazia fra il 14 ed il 20% di share, in salita. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 che scorre fra il 10 ed il 14% di share con la telecronaca diretta del match di pallavolo fra Italia e Brasile. Abbiamo poi la solita curva di La7 con il solito Otto e mezzo che tocca il 9% di share.

Prima serata con la curva blu della mitica Imma Tataranni che vola dal 20 e fin verso il 30% di share. La curva arancione del programma di varietà Grande fratello vip 7 diffuso ancora una volta da Canale 5 scorre fra il 15 ed il 19% di share. con la linea gialla di Dritto e rovescio su Rete 4 che batte, nella sfida dei talk del giovedì, la curva nera di Piazza pulita.

Seconda serata con la curva arancione del finale del programma di varietà Grande fratello vip 7 al comando fin verso la soglia del 30% di share, con la curva di Rai1 fra il 10 ed il 15% di share, quindi c’è la curva nera di Piazza pulita che in quel frangente notturno supera la linea gialla di Dritto e rovescio, entrambe fra il 5 ed il 10% di share.