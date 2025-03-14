Analisi Auditel della serata di giovedì 13 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share. Appena sotto la linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso l’8% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 35% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le consuete curve di Otto e mezzo, NCIS e Un posto al sole nella corsia che va dal 5 al 10% di share.
Prime time con al comando la blu di Rai1 con Che Dio ci aiuti, curva questa che tocca il 24% di share sul finale di puntata. Abbiamo poi fra il 10 ed il 15% di share la curva arancione del Grande fratello, quindi tutte le altre ammassate nei pressi della linea del 5% di share. Ultima la curva rossa di Rai2 con Detectives.
Seconda serata comandata dalla curva arancione del finale di puntata del Grande fratello che tocca il 30% di share, con tutte le altre curve sotto la linea del 10%.