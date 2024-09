Analisi Auditel della serata di giovedì 12 settembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21%. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca la soglia dell’8% di share. La rossa del Tg2 si ferma sulla linea del 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte sulla linea del 20% per poi decollare fino al 31% di share. Segue la curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint fra il 14 ed il 16% di share. Abbiamo poi la curva nera di Otto e mezzo sulla linea del 10% di share, seguita dalle sue due solite amichette ovvero Rai3 con Un posto al sole e Italia 1 con NCIS, un po’ indispettite per la verità perchè lasciate distanti.

Prime time con la curva blu di Rai1 con la nuova fiction Kostas che parte dal 22% di share, ma in calo fin verso la linea del 20%, segno che non ha convinto del tutto il pubblico amante delle fiction del giovedì sera della prima rete. Segue la curva arancione di Canale 5 con le sue telenovele straniere a costo zero fra il 14 ed il 17% di share, ieri era la volta di quella intitolata Endless love. Testa a testa poi nel corridoio che va dal 5 al 10% di share delle curve di Dritto e rovescio e Piazza pulita, con la curva gialla del programma di Rete 4 che prevale su quello di La7, sopratutto in seconda serata. Non bene il varietà di Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi che fa scorrere la relativa curva verde al di sotto della linea del 5% di share.

Seconda serata poi con la curva blu di Rai1 con Porta a porta che seppur crollando dall’eredità lasciata da Kostas, riesce a restare comunque in testa poco sopra la linea del 10% di share.