Analisi Auditel della serata di giovedì 11 luglio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 19% di share. Abbiamo poi la curva nera di La7 che tocca la soglia del 9% di share. La curva rossa poi del Tg2 delle 20:30 si ferma al 7%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il varietà Techetechetè, curva questa che scorre, per altro calante, nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint che parte sulla linea del 15% di share, per poi andare al comando e chiudere al 25% stante l’attesa del programma di prime time della sua rete. Abbiamo poi a seguire le consuete tre sorelle, ovvero Rai3, Italia 1 e La7 subito sotto la soglia del 10% di share. Chiudono come sempre le curve di Rete 4 e Rai2.

Prime time con la curva arancione che scorre al comando per tutta la serata con il varietà Temptation island, curva questa che supera il 25% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il programma culturale Noos, curva questa che scorre nella corsia che va dal 10 al 15% di share. Abbiamo poi tutte le altre curve che scorrono distanti nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 con il finale del varietà Temptation island che si porta fin verso il 45% di share. Segue distante la curva blu di Rai1 nella corsia che va dal 5 al 10% di share. Tutte le altre sono sotto la linea del 5% di share.