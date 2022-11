Analisi Auditel della serata di giovedì 10 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 5% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu dl gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 20 al 25% di share, con chiusura al 27% dopo la fine di Un posto al sole. Segue la curva del varietà di Canale 5 Striscia la notizia che si posiziona nella corsia precedente, quella che va dal 15 al 20% di share. Abbiamo poi rispettivamente le curve di Otto e mezzo che prevale di un soffio su quella verde di Un posto al sole, la prima bloccata nella sua ascesa dalla curva verde del Cavallo e la torre.

Prima serata con la vittoria della curva blu della fiction Vincenzo Malinconico che scorre fra il 20 ed il 25% di share, con la curva del varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7 che si posiziona fra il 15 ed il 20% di share. La sfida dei talk è vinta dalla linea gialla di Dritto e rovescio che scorre a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share, seguita dalla curva nera di Piazza pulita. Chiude il grafico la curva rossa dell’ultima puntata del talk diffuso da Rai2 Che c’è di nuovo.

Seconda serata con la curva di Canale 5 con il finale del varietà Grande fratello vip 7 che arriva fin verso il 35% di share, quindi abbiamo la curva blu di Porta a porta sulla linea del 10% di share.