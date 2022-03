Analisi Auditel della serata di giovedì 10 marzo 2022

DOC imbattibile il giovedì sera su Rai1 e altrettanto imbattibile il Grande fratello vip 6 come unico prodotto editoriale che oltre ad avere il coraggio di andare in onda la stessa sera in cui opera il dottor Fanti, mantiene ascolti di tutto rispetto grazie alla straordinaria fidelizzazione con il suo folto e pregiato (per i pubblicitari) pubblico.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% e chiude al 26% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share, mentre ieri sera praticamente pareggiano le curve di La7 e Rai3 con Otto e mezzo e Un posto al sole a metà strada fra il 5 ed il 10% di share.

La prima serata vede in testa, come consuetudine, la curva blu di Rai1 con DOC, curva questa che staziona sulla linea del 25% di share, per poi toccare il 31% a fine proiezione. Segue nel corridoio che va dal 15 al 20% di share la curva arancione del Grande fratello vip 6 che poi vola oltre la soglia del 35% di share in seconda serata. Testa a testa nella sfida dei talk del giovedì sera, con quello di La7, ovvero Piazza pulita, che prevale alla distanza toccando il 9% in seconda serata e con Dritto e rovescio che viaggia per tutta la messa in onda poco sopra la linea del 5% di share.