Analisi Auditel della serata di domenica 9 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 27% di share. Poco sotto la linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 6% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 35% di share. Fin verso il 14% di share troviamo la curva arancione di Paperissima sprint. Segue la curva fucsia di Che tempo che fa attorno al 9% di share Abbiamo poi attorno al 6% le curve di Rete 4 e di Italia 1.
Prime time con al comando la curva blu di Rai1 al comando con Imma Tataranni, curva questa che scorre nei pressi della linea del 25% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 che segue poco sopra la linea del 10% con Tradimento. Quindi appaiate le curve di Che tempo che fa e Iene nei pressi della linea dl 10% di share.
Seconda serata comandata dalla curva azzurra del finale di puntata delle Iene, curva che tocca il 16% di share. Seguono poi tutte le altre curve dall’11% della curva di Canale 5 in giù.