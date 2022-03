Analisi Auditel della serata di domenica 6 marzo 2022

La nuova fiction Noi vince la serata, senza fare fuochi d’artificio, mentre lo Show dei record del grande aziendalista e professionista Mediaset Gerry Scotti fa molto bene il suo dovere. Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa accontenta il pubblico alto e lo porta da mamma Rai.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede inizialmente in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che si muove dal 17 al 24% di share. Segue attorno al 14% la curva arancione di Paperissima sprint, insediata dalla curva verde del varietà Che tempo che fa, che scorre sostanzialmente fra il 10 ed il 14% di share. Lontane le curve dei talk di La7 e di Rete4 nei pressi della linea del 5% di share.

La prima serata vede nettamente in testa la curva di Rai1 con la fiction Noi, curva questa che non fa sfracelli e si ferma nel corridoio che va dl 15 al 20% di share, chiudendo poi al 22%. Segue sopra la linea del 15% di share la curva arancione di Canale 5 con il varietà Lo show dei record, mentre la curva del varietà di Rai3 Che tempo che fa scorre fin verso il 13% di share, per poi scendere sotto la soglia del 10% nella seconda parte della serata, toccando l’11% a fine puntata.

Seconda serata con la curva arancione dello Show dei record che risulta nettamente al comando subito sotto la soglia del 20% di share, con la curva blu di Speciale Tg1 a cavallo della linea del 10% di share.