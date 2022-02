Analisi Auditel della serata di domenica 6 febbraio 2022

Papa Francesco ospite di Che tempo che fa ha monopolizzato la serata di ieri con un picco su Rai3 di 8.688.135 telespettatori alle ore 21:22. L’amica geniale 3 al debutto ieri sera su Rai1 non va oltre i 5 milioni di telespettatori e pure calanti. Il ritorno di Non è l’Arena la domenica sera su La7 ha portato la curva nera di La7 a non andare oltre il milione di teste.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 18% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 4% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva verde di Rai 3 con Che tempo che fa che vedeva ospite in collegamento il Santo Padre, curva questa che sfonda il muro del 30% di share e 8,6 milioni di telespettatori. Segue la curva blu di Rai1 con Dietro Festival fra il 10 ed il 15% di share toccando i 4 milioni di telespettatori. Quindi c’è la curva arancione di Canale 5 con Paperissima sprint che scorre poco sopra la soglia del 10% di share e 3 milioni di telespettatori.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con L’amica geniale 3 fra il 20 ed il 25% di share e 5 milioni di telespettatori, ma calante. Quindi c’è la curva verde di Che tempo che fa che cala progressivamente fin verso i 2 milioni di telespettatori di fine puntata, mentre la curva arancione di Canale 5 con Avanti un altro pure di sera scorre sulla linea del 3 milioni telespettatori, fra il 10 ed il 15% di share.