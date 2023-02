Analisi Auditel della serata di domenica 5 febbraio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 25% di share e con la curva arancione di Canale 5 con il Tg5 che arriva al 23% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con il programma di varietà Che tempo che fa a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share, quindi c’è la curva nera del Tg La7 sulla linea del 5% di share.

Nel territorio dell’access time, dopo il disorientamento del pubblico affezionato al quiz di Amadeus, disorientamento avvenuto con il varietà Primafestival che àncora la curva blu sulla linea del 20% di share, abbiamo il consueto decollo corrispondente con il gioco a premi Endemol Soliti ignoti il ritorno dal 20 fino al 27% di share. Segue la curva piatta sulla soglia del 15% di share del varietà Paperissima sprint. Solo terza all’incirca sul medesimo valore feriale di Un posto al sole, la curva verde del programma di varietà Che tempo che fa.

Prime time con la curva blu della formidabile fiction di Rai1 Lolita Lobosco, con la grandissima Lunetta Savino, che vola dal 25% di share, fino al 31% di fine messa in onda. Si giocano le briciole rispettivamente le curve di Canale 5 con Fino all’ultimo indizio e Rai3 con il programma di varietà Che tempo che fa, che poi cala al di sotto della soglia del 10% di share in seconda serata. Fra le altre curve affiora la linea nera di Non è l’arena che poi comanda in seconda serata sfondando il muro del 10% di share.