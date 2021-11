Analisi Auditel della serata di domenica 31 ottobre 2021

Cuori, la soap che si candida al pomeriggio feriale di Rai1, che vince la serata la domenica ed il varietà All together now su Canale5 che mantiene la medaglia d’argento già conquistata nelle scorse settimane da Scherzi a parte. Che tempo che fa, con il suo consueto stuolo di sfarzosi ospiti, mantiene un onorevole e degno terzo posto nella competizione della sera del giorno di festa.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 4% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% e chiude al 22% di share. Segue la curva arancione del varietà scacciapensieri Paperissima sprint, curva linea che scorre stabile attorno al 13% di share. Ecco poi la curva verde del varietà di Rai3 Che tempo che fa, quindi fra gli access informativi prevale quello di Rete 4 al 5% che supera quello di La7.

Prima serata con la curva blu della soap opera di Rai1 Cuori al comando fra il 15 ed il 20% di share. Segue sotto la linea del 15% la curva arancione del varietà di Canale 5 All together now, che precede alla fine nettamente la curva verde del varietà di Rai3 Che tempo che fa. Mix di curve poi al di sotto della soglia del 5% di share. Seconda serata con la curva del varietà condotto da Michelle Hunziker che chiude al 19% di share e con la curva di Canale 5 che scorre stazionaria sulla linea del 10% di share.