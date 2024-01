Analisi Auditel della serata di domenica 31 dicembre 2023

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 27% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. La curva nera del Tg La7 tocca il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma sulla linea del 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che scorre poco sopra laa linea del 20% di share con il Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Segue la linea arancione di Canale 5 poco sotto la linea del 20% sempre con il Messaggio del Presidente della Repubblica italiana, quindi tutte le altre dal 5% in giù.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con lo spettacolo musicale L’anno che verrà, curva questa che scorre nella corsia che va dal 30 al 40% di share. Segue poco sotto la linea del 20% di share la curva dello spettacolo musicale di Canale 5 Capodanno in musica. Tradotto in valori assoluti vediamo la curva di Rai1 poco sotto la linea dei 6 milioni di telespettatori e quella di canale 5 attorno ai 3 milioni. Seguono le curve di Rai3 e di Ri2 attorno al 7% di share e poco meno di 2 milioni di telespettatori.

Seconda serata poi con la curva di Rai1 con L’anno che verrà nettamente in testa, raggiungendo l’apice per il brindisi di mezzanotte del 60% di share e 10 milioni di telespettatori. Segue la curva arancione di Capodanno in musica su Canale 5 sulla linea del 20% di share e tre milioni e mezzo di telespettatori.

Curve dello share

Curve valori assoluti