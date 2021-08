Analisi Auditel della serata di domenica 29 agosto 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 17% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 10% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 con il programma di varietà Techetechetè, curva questa che tocca sul finale di puntata il 20% di share. Segue la curva arancione del varietà Paperissima sprint fin verso il 12% di share, a sua volta seguita dalla curva di Rai2 e da quella verde di Rai3. La sfida degli access è vinta dalla curva gialla di Stasera Italia che tocca il 6% di share, mentre quella nera di Meraviglie senza tempo si ferma al 2% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con il lungometraggio italiota Chi m’ha visto, curva questa che stazione sonnolenta nel corridoio che va dal 10 al 15% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 attorno al 10% di share con Grand Hotel intrighi e passioni, poi abbiamo un mix di curve poco sopra il 5% di share, mentre ultime le curve di Rete 4 e La7 con Pressing prima serata (sonoramente bocciato dal pubblico) e Atlantide (impossibile per Purgatori fare in stagione gli ascolti di Giletti, oltretutto ieri in onda senza concorrenza).

Seconda serata con la curva rossa della Domenica sportiva al comando fin verso il 12% di share, mentre sono ben al di sotto tutte le altre linee, con quella verde della Rete 3 fanalino di coda.