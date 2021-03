Analisi Auditel della serata di domenica 28 febbraio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre di un paio di punti al di sotto della soglia del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7%.

L’access time vede in testa nettamente la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 10 ed il 26% di share. Segue molto distante la curva arancione di Paperissima sprint subito sotto la soglia del 15% di share, quindi abbiamo la curva verde di Rai3 poco sopra la linea del 10% di share. La curva nera di Non è l’arena e di Stasera Italia weekend sono nei pressi della soglia del 5% di share.

Prime time con la curva blu della nuova fiction di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco nettamente al comando fra il 25 ed il 30% di share. Segue a distanza siderale la curva arancione di Canale 5 con il varietà Non è la D’Urso, curva questa che si posiziona fra il 5 ed il 10% di share, per poi passare in seconda serata nella corsia successiva, quella cioè che va dal 15 al 20% di share.

Parlando di seconda serata poi vediamo la curva di Rai1 che si appoggia sulla linea del 15% di share, seguita dalla curva nera del finale di Non è l’arena che si posiziona attorno all’8% di share, quindi c’è la curva rossa di Rai2 con la fascia di informazione sportiva.