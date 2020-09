Analisi Auditel della serata di  domenica 27 settembre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share al primo posto. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 19% di share con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva all’8% di share.

L’access time vede al comando la curva di Rai1 con Soliti ignoti che arriva al 21% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Paperissima sprint e con la curva verde di Che tempo che fa ferma sulla soglia del 10% di share. La curva di Non è l’arena si posiziona attorno al 5% di share.

Prime time con la curva blu della fiction trasmessa da Rai1 L’allieva 3 che si posiziona nettamente al comando sulla linea del 20% di share, praticamente stabile per tutta la durata. Seguono dapprima appaiate le curve di Rai3 e Canale 5 con Che tempo che fa e Live non è la D’Urso attorno al 10%, poi la curva del varietà di Rai3 cala, mentre quella del talk di Canale 5 cresce fin verso il 12% di share. La curva di Non è l’arena rimane sostanzialmente nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva di Live non è la D’Urso che in solitaria vola fin verso la linea del 25% di share, seguita dalla curva della Domenica sportiva su Rai2 al 10% di share. Non è l’Arena chiude poco sopra la linea del 5% di share, toccata dalla curva azzurra di Italia1, tutte le altre curve si posizionano al di sotto della soglia del 5% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™