Analisi Auditel della serata di domenica 26 febbraio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 25% di share, calante e con la curva arancione del Tg5 che segue poco sotto ma crescente. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che si appoggia sulla linea del 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti il ritorno dal 20 al 27% di share, con la curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint che segue un paio di punti sopra la linea del 15%di share. Segue poi la curva verde di Rai3 fin verso il 14% con il varietà Che tempo che fa.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la fiction Resta con me, curva questa che scorre dapprima stabile sulla linea del 20% di share, per poi chiudere al 25%. Poi abbiamo dapprima appaiate le curve di Rai3 con Che tempo che fa e Canale 5 con Lo show dei record sulla linea del 15% di share, poi la curva del varietà di Rai cultura scende fin verso la soglia del 10%, mentre quella arancione del varietà di Canale 5 resta sopra appena sotto la soglia del 15%. Bene la curva nera di La7 con il tandem Giletti-Mentana e con i risultati delle primarie del PD, curva nera che poi scorre seconda sulla linea del 10% in seconda serata.

Seconda serata poi con la curva arancione del finale di puntata dello Show dei record al comando fin verso la soglia del 19% e con appunto la curva nera di Non è l’arena che segue, solo terza e poco sopra la soglia del 5% la curva dello Speciale Tg1.