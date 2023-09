Analisi Auditel della serata di domenica 24 settembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. La curva nera del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 7% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari tuoi che si porta in testa fra il 20 ed il 21% di share. Segue sulla linea del 15% di share la curva arancione di Paperissima sprint. Abbiamo al terzo posto la curva azzurra di Italia1 con il telefilm NCIS insieme a quella nera di In altre parole. La curva verde di Che sarà è sotto la linea del 5% di share.

Prime time con la curva blu del film per la tv La stoccata vincente, che risulta per l’appunto vincente per Rai1 scorrendo sopra la soglia del 15% e chiudendo al 24% di share. La curva arancione di Canale 5 con il quiz Caduta libera i migliori si ferma nella corsia che va dal 10 al 15% di share. Le curve di Italia 1, Rai2 e Rete 4 scorrono poco sopra la soglia del 5% di share rispettivamente con FBI most wanted, Il collegio e Dritto e rovescio. Per quel che riguarda il Collegio interessante il dato tra i teenagers 11-19 anni (18,84% di share) e tra i giovani 15-19 anni (18%). Chiudono il trenino le curve di La7 e di Rai3 sotto la soglia del 5% di share.

Seconda serata con il finale di Caduta libera i migliori al 16% di share e con la curva rossa della prima parte della Domenica sportiva poco sopra la soglia dl 10% di share. Quindi abbiamo il finale di Dritto e rovescio che chiude sulla linea del 10% di share.