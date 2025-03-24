Analisi Auditel della serata di domenica 23 marzo  2025

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 27% di share. Poco sotto la linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 6% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con le prime fasi di Germania-Italia di Nations league di calcio fin verso il 39% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Paperissima sprint. Seguono le curve di Che tempo che fa e NCIS poco sopra la linea del 5% di share.

Prime time con la curva blu di Germania-Italia di Nations league di calcio al comando sempre fin verso il 39% di share. Abbiamo poi poco sopra la linea del 10% di share la curva arancione di Canale 5 con la telenovela Tradimento. Sulla linea del 10% abbiamo la curva fucsia del Nove con Che tempo che fa. Quindi sotto questa soglia troviamo le curve delle Iene e di Presa diretta.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 al comando sulla linea del 15% di share con il finale di puntata delle Iene, quindi ecco le curve del Tavolo di Che tempo che fa e della Domenica sportiva sulla linea del 10% di share.