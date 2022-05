Analisi Auditel della serata di domenica 22 maggio 2022

Letizia Battaglia vince la serata di ieri con il gioco a premi Avanti un altro pure di sera che segue tranquillamente, in parte superato dal varietà di Rai cultura Che tempo che fa. che poi quando lascia le luci del varietà per parlare del conflitto in Ucraina cede punti.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share, con la curva arancione di Canale 5 col Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share. Abbiamo poi la curva del TgLa7 che raggiunge il 5% ed il 7% quella del Tg2 .

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 20% di share per toccare il muro del 25% di share. Segue la curva arancione di Paperissima sprint appena sotto la linea del 15% di share. Segue poi la curva verde del varietà di Rai cultura Che tempo che fa, curva questa che poi si alza fin verso il 14% in prime time. Segue la curva azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS. Sotto la linea del 5% di share i talk dell’access del fine settimana di La7 e Rete 4.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con il film per la tv Letizia Battaglia, curva questa che parte dal 15% e chiude al 22% di share. Segue dapprima la curva verde di Che tempo che fa al 14% di share, poi c’è la curva arancione del gioco a premi di Canale 5 Avanti un altro pure di sera, che chiude al 14% sorpassando Che tempo che fa. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con il film Batman begins.

Seconda serata con la curva rossa della Domenica sportiva su Rai2 che affiora sulle altre fin verso il 12% di share, poi è la curva blu di Rai1 a prevalere attorno all’11% con Speciale Tg1.