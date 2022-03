Analisi Auditel della serata di domenica 20 marzo 2022

La fiction di Rai1 Noi, pur lontana dai brillanti risultati di altre fiction targate Rai, esempio DOC, vince la serata, ma lo Show dei record di Canale 5 ben figura, seguito a sua volta da Che tempo che fa e dallo Speciale in diretta da Odessa di Non è l’Arena.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 16 ed il 23% di share, con la curva arancione di Paperissima sprint che si ferma poco sotto la soglia del 15% di share. Quindi abbiamo la curva verde di Rai3 con il varietà Che tempo che fa fin verso l’11% di share.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con la fiction Noi, curva questa che si posiziona poco sopra la linea del 15% di share, ma con la curva arancione del varietà di Canale 5 Lo show dei record subito sotto la soglia del 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Che tempo che fa, che poi cala sotto la soglia del 15% con la seconda parte, toccata dalla curva nera dello Speciale Ucraina di Non è l’Arena, che poi sfiora il 15% di share in seconda serata, seconda serata dominata dal finale dello Show dei record.