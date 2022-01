Analisi Auditel della serata di domenica 2 gennaio 2021

Serata domenicale dominata dai film sulle principali reti nostrane con Rai1 che prevale con suo Viaggio a quattro zampe e con Canale 5 che segue con Un amore così grande, mentre Rai2 con il suo Genitori in trappola rosicchia platea a Rai1 con un’offerta troppo simile a quella dell’ammiraglia.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando fin verso il 26% di share con la curva del Tg5 che scorre sotto arrivando a toccare la soglia del 20% di share, mentre la curva del Tg La7 si posiziona sulla linea del 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 24% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint è seconda e si accomoda sulla linea del 15% di share, mentre scorre al terzo posto la curva azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS unità anticrimine.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con il film Viaggio a quattro zampe, curva questa che scorre sulla linea del 15% di share, per poi calare un pochino e chiudere poi in rialzo al 16% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il film Un amore cosi grande poco sopra la linea del 10% di share, mentre è terza la curva verde di Rai 3 con Città segrete Genova, poi superata dalla curva rossa di Rai 2 con il film Genitori in trappola che chiude al 10% di share.

Seconda serata con il finale del film diffuso da La7 Il gattopardo che tocca il 9% di share, quindi è la curva di Canale 5 a primeggiare al 9% di share con Tutti insieme inevitabilmente.