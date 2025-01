Analisi Auditel della serata di domenica 19 gennaio 2025

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share. Sulla linea del 20% crescente al secondo posto troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 6% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi, curva questa che vola dal 25 al 34% di share. Segue la curva arancione di Paperissima sprint fin verso il 14% di share, subito sotto la curva fucsia di Che tempo che fa. Seguono le curve di Italia 1 e Rai3.

Prime time con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con la -purtroppo- mancata conduttrice di Sanremo 2025 Serena Rossi ed il suo Mina Settembre, curva che vola dal 22 al 30% di share. Segue dapprima la curva fucsia del varietà Che tempo che fa che raggiunge l’apice del 14%, per poi scivolare sotto la linea del 10%. Abbiamo poi la mediocre curva arancione di Tradimento, che pare non sfondare come le altre soap proposte in prime time da Canale 5. Bene invece la curva azzurra di Italia 1 che mantiene stabilmente la soglia del 9% con Le Iene, subito seguita dalla curva verde di Report.

Seconda serata con il finale delle Iene con la curva azzurra di Italia 1 che decolla fino al 14% di share e con tutte le altre curve sotto la linea del 10% di share.