Analisi Auditel della serata di domenica 17 settembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva all’8% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo un pari e patta fra le curve di Rai1 e di Canale 5, rispettivamente con il musicale Tim music awards e il varietà Paperissima sprint, entrambe sulla linea del 15% di share. Segue la curva azzurra di Italia 1 con il consueto telefilm acchiappa maschi NCIS.

Prime time con la curva blu del programma musicale Tim music awards che scorre, piuttosto stancamente, poco sopra la soglia del 15% di share. Scorre subito sotto la linea del 15% di share, soglia che poi supera toccando la curva di Rai1, la linea arancione che rappresenta Canale 5 con La ragazza e l’ufficiale, che poi in seconda serata vola al 29% di share.

Della seconda serata conviene anche segnalare la curva rossa della Domenica sportiva che tocca il 10% di share. Non benissimo l’esperimento di Dritto e rovescio anche di domenica, che tocca il 9% ad inizio programma con ospite la premier Giorgia Meloni, poi però non sfonda in seconda serata, fermandosi verso l’una di notte solo al 9%.