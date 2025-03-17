Analisi Auditel della serata di domenica 16 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 6% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 36% di share. Fin verso il 14% di share troviamo la curva arancione di Paperissima sprint. Seguono le curve di NCIS e di Che tempo che fa.
Prime time con al comando la curva blu di Rai1 con lo sceneggiato Imma Tataranni, curva questa che scorre nei pressi della linea del 25% di share, per poi chiudere al 28%. Vediamo poi la curva arancione di Canale 5 con la telenovela Tradimento, quindi ecco le curve di Che tempo che fa e Iene. Sulla linea del 5% di share stabile la curva verde di Rai3 con Presa diretta.
Seconda serata con la curva azzurra delle Iene al comando sulla linea del 15% di share. Abbiamo anche il picco al 14% della curva rossa di Rai2 con La domenica sportiva, quindi a seguire la curva arancione di Pressing.