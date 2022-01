Analisi Auditel della serata di domenica 16 gennaio 2022

Grande successo di pubblico per la nuova fiction diffusa da Rai1 La sposa con Serena Rossi (ma perchè non è a Sanremo come co-conduttrice?) che vola fin oltre il 30% di share. Distante il varietà di Canale 5 Avanti un altro pure di sera con Paolo Bonolis suo prigioniero, ma ancora più distante Fabio Fazio, pure lui per altro ormai prigioniero del suo Che tempo che fa.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando fin verso il 24% di share e con la curva del Tg5 che scorre sotto arrivando a toccare la soglia del 20% di share stabile, mentre la curva del Tg La7 si posiziona attorno al 4% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 25% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint è seconda e arriva a toccare il 14% di share, quindi vediamo scorrere al terzo posto la curva verde di Rai3 con il varietà Che tempo che fa.

Prima serata con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con la nuova fiction La sposa, curva questa che vola fin oltre il 30% di share in seconda serata, in un percorso tutto in salita. La curva arancione di Canale 5 con il varietà Avanti un altro pure di sera si ferma nella corsia che va dal 10 al 15% di share, ma fa di peggio la curva verde del varietà di Rai3 Che tempo che fa che dopo una prima parte al 10%, dopo le dieci di sera scivola fino a toccare la soglia del 5% in seconda serata.