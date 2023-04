Analisi Auditel della serata di domenica 16 aprile 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 25% di share, ma con la curva arancione del Tg5 che si posiziona sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 4% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca il 6%.

Nel territorio dell’access time vediamo nettamente al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, che torna e ottiene fin da subito ottimi dati di ascolto, per niente scontati. Segue sulla linea del 15% di share la curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint, quindi all’11% la curva verde dell’opulento varietà di Rai3 Che tempo che fa.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che parte al comando sulla linea del 15% di share con il varietà Lo show dei record, curva subito incalzata dalla curva verde dell’opulento varietà diffuso sulla rete più debole della Rai, quindi c’è la curva blu della replica del film tv La sposa,curva questa che poi prende il volo e chiude al 20%. Abbiamo poi le curve di Italia 1, di Rai2 e di Rete 4 nei pressi della linea del 5% di share, con la curva nera di La7 ultima con il film Un colpo, che perde oltre un punto e mezzo in prime time e tre punti in seconda serata rispetto ai dati di Non è l’arena, con tanti saluti alla concessionaria di pubblicità.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 con il finale dello Show dei record che tocca il 20% di share, quindi a seguire la curva dell’opulento varietà (attavolato) di Rai3 al 14% e a seguire tutte le altre.