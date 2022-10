Analisi Auditel della serata di domenica 15 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 19% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge sempre al 6% di share. .

Nel territorio dell’access time vince la curva blu della Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% per poi arrivare al 27% di share. Segue costante poco sotto la soglia del 15% di share la curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint, quindi solo terza la curva verde del varietà di Rai cultura Che tempo che fa.

Prima serata con la vittoria non netta, ma nettissima della fiction trasmessa da Rai1 Mina Settembre 2, curva questa che scorre sulla linea del 25% di share, per poi volare al 30%. Segue a distanza siderale la curva verde del varietà di Rai cultura Che tempo che fa, curva questa che si posiziona un paio di punti sotto alla linea del 15% di share, con la curva arancione di Canale 5 con il varietà Scherzi a parte -ormai a fine carriera- curva questa che si ferma nei pressi della linea del 10%, La curva nera di Non è l’Arena scorre a cavallo della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva arancione del finale di Scherzi a parte che chiude toccando il 16% di share, quindi segue mestamente sulla linea del 10% di share la curva blu di Speciale Tg1.