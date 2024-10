Analisi Auditel della serata di domenica 13 ottobre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Segue fin verso il 6% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 22 d il 29% di share. Abbiamo poi appena sotto la linea del 15% la curva arancione di Paperissima sprint. Segue la curva fucsia di Nove con Che tempo che farà fino al 9%, quindi c’è la la curva azzurra di Italia 1 che è saldamente quarta con il suo telefilm NCIS a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che si porta in testa con il prodotto La rosa della vendetta, curva questa che parte dal 14% per poi arrivare al 17% di share. Segue la curva blu di Rai1 con Sempre al tuo fianco in calo dal 15% al 13% di share, con chiusura in solitaria al 16%. Abbiamo poi la curva fucsia di Che tempo che fa fino al 12%, per poi stabilizzarsi al 10% con il Tavolo. La curva azzurra di Italia 1 con il varietà Le Iene è saldamente terza, dal 10% di partenza, in calo leggero poi, per diventare leader in seconda serata quando tocca sul finale di emissione il 15% di share.