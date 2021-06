Analisi Auditel della serata di domenica 13 giugno 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 10% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 che tocca il 25% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con Paperissima sprint fin verso il 14% di share. A seguire poi le curve di Rete 4 e La7 attorno al 5% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 che si posiziona durante il primo tempo della partita di calcio Olanda-Ucraina sulla linea del 25% di share in calo nel secondo tempo. Abbiamo poi la curva di Canale 5 con il film Instant family al secondo posto sulla linea del 10% di share, mentre fra le altre curve affiora per il terzo posto quella rossa di Rai2 con Delitti in Paradiso.

Seconda serata con la curva nera di La7 con il programma di attualità Non è l’arena che agguanta il primo posto sulla linea del 10% di share, superando la curva blu delle Notti europee della prima rete Rai.