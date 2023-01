Analisi Auditel della serata di domenica 1 gennaio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20%. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 6% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 è attorno alla soglia del 9% di share,

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu di Rai1 nettamente al comando con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che arriva fino a toccare la linea del 25% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint che si ferma poco sopra la soglia del 15% di share. Abbiamo poi la curva azzurra del telefilm di Italia 1 NCIS.

Prime time con la curva di Rai1 che seppur calando dalla vetta del 25% dei Soliti ignoti, resta in testa con il varietà “auto riferito” Danza con me, curva blu che scorre per tutto il tempo, con ascolti altalenanti, nella corsia che va dal 15 al 20% d share. Segue calante e pure questa altalenante la curva arancione del programma musicale Concerto per la pace nella corsia che va dal 10 al 15% di share. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con il film Il cosmo sul comò, curva questa score scorre appena sotto la soglia del 10% di share.

Seconda serata con tutte e curve affollate nel corridoio che va dal 5 al 10% di share, con la linea azzurra di Italia1 che arriva a conquistare la vetta con il film La leggenda di Al John e Jack.