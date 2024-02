Analisi Auditel della prima serata del Festival di Sanremo 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 30% di share e 6 milioni di telespettatori e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share e i suoi affezionati 4 milioni di telespettatori. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Primafestival che scorre fin verso il 38% di share e 8 milioni di telespettatori e con la curva di Striscia la notizia che scorre sulla linea del 10% di share e poco più di 2 milioni di telespettatori. Poi con Sanremo start la curva di Rai1 vola fin verso il 60% di share e oltre 14 milioni di telespettatori.

Prime time con la curva blu di Rai1 naturalmente domina la serata scorrendo nella corsia che va dal 60 al 70% di share, sfondando il muro dei 16 milioni di telespettatori con la prima serata del Festival di Sanremo 2024. Picco in valori assoluti della serata alle ore 22:09 con 16.786.000 telespettatori durante l’intervento di Daniela Di Maggio. Fra le altre offerte affiora la curva nera del talk show Di martedì di La7.

La curva dello share rimane costante per tutta la serata appena sotto la linea del 70% di share, con la linea dei valori assoluti che lentamente scende chiudendo appena sotto i 4 milioni di telespettatori. La media della prima serata è stata di 10.561.000 telespettatori ed il 65,2% di share. Totale ascolto meno numeroso di un anno fa (-5,9%) ma il Festival non ne risente particolarmente né in AMR (-1,8%), né in copertura dove intercetta ancora oltre 20.2 milioni di contatti unici ( -1,3%).

Lieve calo in permanenza legato alla durata maggiore della seconda parte che chiude dopo le 2 di notte sforando la giornata Auditel (in confronto chiusura all’01:40 del 2023). Il profilo d’ascolto si conferma in prevalenza femminile con un eccellente slancio sui target più giovani (+8,4% sugli uomini under 25; +5,8% sulle donne 25-44 anni).

Curve valori assoluti

Curve share