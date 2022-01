Analisi Auditel della giornata di sabato 29 gennaio 2022

Un sabato italiano, ma non un sabato qualunque quello di ieri 29 gennaio 2022 che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella alla carica di Presidente della Repubblica italiana. Le reti televisive nostrane hanno dedicato molto tempo a questo evento e questo è il luogo in cui vedremo l’andamento degli ascolti dalle ore 14, ora d’inizio dei vari speciali e fino a notte inoltrata. La scelta della rete ammiraglia della televisione commerciale italiana, quella cioè di dare in pasto al proprio pubblico la consueta pietanza di puro intrattenimento ha ovviamente attratto la maggior parte del pubblico televisivo, sopratutto quello del sabato sera con il servizio di ufficio postale a chiamata offerto da Maria De Filippi. Rai1, la rete istituzionale per eccellenza, ha documentato per tutto il giorno le votazioni in Parlamento, toccando il picco di oltre 6 milioni di telespettatori alle 20:23 durante la proclamazione ed il breve discorso del Presidente della Repubblica.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della particolare giornata di ieri partendo dalle ore 14 con la curva verde di Rai3 con i Tg Regionali al comando al 16% share e quasi 3 milioni di telespettatori. Poi vediamo la curva blu di Rai1 che si posiziona a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share con lo Speciale Tg1 Quirinale e 2 milioni di telespettatori, ma è sempre la curva arancione di Canale 5 a comandare con le soap e Verissimo fra il 15 ed il 20% di share fino a tocca re i 3 milioni di telespettatori. La curva nera della Maratona del Tg La7 scorre fra il 5 ed il 10% di share e poco più di un milione di teste. Abbiamo poi nel territorio del preserale la curva blu di Rai1 con lo Speciale Tg1 fin verso il 15% e 3 milioni di telespettatori, ma è la curva di Canale 5 con il gioco a premi Avanti un altro a primeggiare al 20% e poco più di 4 milioni di telespettatori.

Abbiamo poi il momento della proclamazione di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica con la curva dello Speciale Tg1 che vola al 26% di share e poco più di 6 milioni di telespettatori, seguita dalla curva arancione del Tg5 a poco meno del 20% di share, quindi c’è la curva del Tg La7 al 10%.

La prima serata è poi dominata dalla curva arancione del varietà di Canale 5 C’è posta per te che segna picchi di quasi 6,5 milioni di telespettatori in prime time fin verso il 30% e chiusura al 40% di share, con la curva blu dello Speciale Porta a porta/Tg1 Quirinale che fibrilla attorno al 10% di share con 2 milioni di telespettatori iniziali, calanti.