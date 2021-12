Analisi Auditel della giornata di martedì 7 dicembre 2021

Giornata della vigilia della festa dell’Immacolata Concezione quella di ieri, martedì 7 dicembre 2021, con il consueto appuntamento con la Prima della Scala di Sant’Ambrogio, patrono della città di Milano. La nostra analisi auditel quotidiana dunque non può prescindere da questo evento, fissando la nostra attenzione ovviamente come d’uopo da queste colonne, o almeno come dovrebbe essere, sul lato squisitamente televisivo.

Ecco dunque che facciamo partire la nostra analisi dell’andamento degli ascolti dalle ore 17 quando al comando va proprio la curva blu di Rai1 con le prime battute (dopo un momento “scalda pubblico” affidato a Oggi è un altro giorno) del Macbeth di Giuseppe Verdi quando arriva al 18% di share.

Poi calo progressivo della curva di Rai1 fin verso la linea del 10%, per poi salire al 15% durante il Tg1 e riscendere fin sotto la linea del 10% durante gli ultimi due atti dell’opera di Verdi. In tutto questo dapprima la curva di Canale 5 con Pomeriggio 5 scorre sotto la linea del 15%, soglia questa che tocca a fine emissione, per poi salire al 25% con Caduta libera, seguita dalla curva verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali.

Prima serata con la curva arancione al comando prima con Striscia la notizia flash e poi con Milan-Liverpool di Coppa dei Campioni. Segue poi la curva azzurra di Italia 1 con le Iene show che in seconda serata si portano al comando al 15% di share. Tutte le altre curve, ivi compresa quella di Rai1 con La concessione del telefono, fanno zig zag sulla linea del 5% di share.