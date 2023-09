Analisi Auditel della giornata di lunedì 4 settembre 2023

Partiamo dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 al comando sulla linea del 20% di share, Con la curva blu di Tgunomattina estate che parte dal 12% e sale fino al 20% di share.. La sfida dei Tg delle 8 vede in testa la curva del Tg5 che tocca il 29% di share, con la curva del Tg1 che si ferma al 21% di share.

In seguito troviamo al comando sulla linea del 20% di share la curva arancione di Morning news. Segue poco la curva blu di Unomattina estate che scorre nei pressi della linea del 15% di share. La curva arancione di Canale 5 resta in testa per tutta la mattinata, con la curva blu di Rai1 che risale con Camper in viaggio fin verso il 19% di share, con la curva di Canale 5 in calo. La sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva del Tg5 che tocca il muro del 25%, con la curva del Tg2 al 13% di share e la curva blu del Tg1 che arriva al 26% di share, prevalendo su tutte.

Si passa al pomeriggio con la arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 25% con il trenino delle soap e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 19%. Vediamo poi la curva blu di Don Matteo che arriva al 14% di share, ivi compresa la replica del Paradiso delle signore. Flessione poi della curva arancione di Canale 5 con l’atteso debutto della nuova serie di Pomeriggio 5, dopo 129 minuti di traino de La promessa, che pur calando e senza avere neri, resta in testa sulla curva blu di Estate in diretta, che poi la tocca e la raggiunge sul finale.

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 27%, con la curva di Caduta libera che ferma al 17%,. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che tocca sul finale il 15% di share.