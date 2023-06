Analisi Auditel della giornata di lunedì 12 giugno 2023

Giornata particolare quella di ieri che ha visto la scomparsa di Silvio Berlusconi. Di conseguenza la programmazione delle reti generaliste ha subito profonde modifiche, sopratutto quella delle reti Mediaset per ovvi motivi. Vediamo dunque oggi nella nostra rubrica di analisi Auditel, eccezionalmente, l’andamento dell’intera giornata televisiva con le nostre consuete curve dello share minuto per minuto. Si parte alle ore 7 con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 in testa, idem poi con il Tg5 delle 8 che tocca il 24% di share, mentre il Tg1 si ferma al 20%.

Le curve di Tgunomattina e Buongiorno regione scorrono fra il 10 ed il 15% di share. Poi con la notizia della morte di Silvio Berlusconi la curva arancione di Mattino 5 si porta in testa al 20% e poi con lo Speciale Tg5 fino al 25% di share. La curva blu della Straordinaria del Tg1 scorre calante fra il 15 ed il 20% di share. La curva rossa dei Fatti vostri tocca il 10%, con il Tg5 che arriva al 25% ed il Tg2 al 14% di share.

La curva del Tg1 delle 13:30 arriva pure al 25% di share, con la curva di Rai1 che resta in testa nel pomeriggio prima con Oggi è un altro giorno al 18% e poi con Vita in diretta al 23% di share. La curva di Canale 5 scende sulla linea del 10% di share e con la curva dell’Eredità che tocca il 29% di share. Il Tg1 delle 20 arriva al 25% ed il Tg5 si ferma al 18% di share.

Effetto saturazione in prime time con la curva dello Speciale Porta a porta che scorre calante sin sotto la linea del 10%, superando però sia la curva arancione dello Speciale Tg5 . Ancora di più quella nera dello Speciale Tg La7, che poi a notte inoltrata va in testa attorno all’8% di share.