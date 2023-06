Analisi Auditel della giornata di domenica 18 giugno 2023

Partiamo dal mattino con la curva blu di Rai1 che a differenza del resto della settimana si gioca il primato nella fascia 7-8 grazie a Unomattina in famiglia con la curva arancione della Prima pagina del Tg5. Vediamo infatti le due curve che si impennano fra il 15 ed il 25% di share. Grazie all’ottimo traino di Unomattina in famiglia la sfida dei Tg delle ore 8 vede vincente la curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share, mentre quella del Tg5 si ferma al 24%.

Poi la curva blu di Rai1 resta in testa tutta la mattina con Unomattina in famiglia che vola addirittura al 29% di share. Poi con l’andare avanti della mattinata calo della curva di Rai1 con A sua immagine. Poi di nuovo crescita con la Santa Messa e l’ Angelus del Santo Padre. Ottima la curva blu di Linea verde che arriva al 28% di share, battendo pure il Tg5 delle 13 che si ferma al 24%, mentre il Tg2 arriva al 12% e Tg1 tocca il 30%. Va notato come gli apici di giornata (calcio serale e Tg a parte) sono toccati dalla curva blu corrispondente ai programmi Unomattina in famiglia e Linea verde.

Per quel che riguarda il pomeriggio vediamo un testa la curva arancione delle soap di Canale 5 al 20%, poi superata dalla curva rossa della telecronaca dell’incontro di calcio Olanda-Italia di Nations league che tocca sul finale il 26% di share. Poi mix di curve nel pomeriggio attorno al 10% con la curva blu di Rai1 che torna al comando con l’Eredità al 24% e con la curva di Caduta libera subito sotto. Sfida dei Tg delle 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che arriva al 23% e la curva del Tg5 sotto.

Prime time poi con la curva blu di Rai1 che tocca il 29% con la finale di Nations league e la curva di Canale 5 sotto sulla linea del 10% di share.