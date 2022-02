Analisi Auditel del pomeriggio di venerdì 25 febbraio 2022

Eccoci dunque a commentare le curve dello share minuto per minuto del pomeriggio di ieri. La forbice temporale è la solita, parte dalle ore 14 e si ferma a ridosso dei Telegiornali delle ore 20. La partenza alle 14 vede al comando la solita curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla Rete 3 attorno al 17% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le soap al 17% in decollo, mentre la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Oggi è un altro giorno scorre a cavallo della soglia del 15% di share per poi arrivare al 20% più si avvicina al Paradiso delle signore e quando è terminato lo Sportello di Forum che porta la curva gialla a toccare il 6% di share.

A seguire vediamo la curva arancione di Canale 5 cresce poi con il programma di varietà Uomini e donne fino al 24% di share, mentre la curva blu di Rai scorre attorno al 19% di share con Il Paradiso delle signore, praticamente appaiata alla curva arancione di Canale 5 con i day time di Amici e Gf vip 6 che si posizionano fra il 15 ed il 20% di share. Cresce poi la curva verde di Rai3 con Geo agguantando il terzo posto e toccando sul finale il 10% di share. La curva blu di Vita in diretta vince nettamente la sfida con la curva arancione di Pomeriggio 5, la prima che arriva nella prima parte al 20% di share, per poi stabilizzarsi al 19%, la seconda che si ferma sulla linea del 15% di share.

La sfida dei preserali è vinta ancora dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 26% di share e con la curva arancione di Avanti un altro che scorre sulla soglia del 20% di share e con la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che arriva fin verso la soglia del 13% di share.