Analisi Auditel del pomeriggio di venerdì 1 ottobre 2021

Eccoci dunque a commentare le curve dello share minuto per minuto del pomeriggio di ieri. La forbice temporale è la solita, parte dalle ore 14 e si ferma a ridosso dei Telegiornali delle ore 20. La partenza alle 14 vede al comando la solita curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla Rete 3 subito sotto la linea del 20% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le soap, mentre la curva blu di Rai1 con il varietà Oggi è un altro giorno si posiziona proprio appoggiata sulla linea del 10% share. Abbiamo poi la linea gialla dello Sportello di Forum fin verso il 9% di share.

A seguire vediamo la curva arancione di Canale 5 che è leader per tutta la prima parte del pomeriggio con il varietà Uomini e donne toccando la soglia del 25% di share in progressivo calo con le strisce di Amici e Gf vip 6. La curva blu di Rai1 raggiunge il picco con Il Paradiso delle signore che tocca il 19% di share, poi in calo sotto la soglia del 15% con la fascia informativa a cura della redazione del Tg1.

In seguito sale la curva blu della prima Rete Rai con la Vita in diretta che tocca il 18% di share, mentre la curva arancione di Pomeriggio 5 si posiziona nel corridoio che va dal 10 al 15% di share. La sfida dei preserali è vinta dalla curva blu di Rai1 con L’eredità che tocca il 25% di share e con la curva arancione di Caduta libera che si posiziona di qualche punto sotto, seguita dalla curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che si ferma al 15% di share.