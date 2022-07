Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 6 luglio 2022

Saliamo sulla giostra delle nostre curve dello share minuto per minuto del pomeriggio di ieri partendo dalle ore 14 con la consueta curva verde dei Tg regionali al comando sulla linea del 20% di share e con la curva di Canale 5 con il trenino delle soap che scorre subito sotto, per poi prendere il comando nella corsia che va dal 15 al 20% di share. La curva blu delle repliche di Don Matteo si posiziona fra il 10 ed il 15% di share, in crescita e fino a toccare la linea di Canale 5 attorno al 17% di share, quando si spengono le repliche dello Sportello di Forum su Rete 4.

Nel frattempo crescita esponenziale della curva rossa di Rai2 con la telecronaca diretta del Tour de France di ciclismo, curva questa che si porta al comando all’arrivo di tappa al 19% di share, mentre le curve delle soap di Canale 5 e di Rai1 seguono. Decollo poi della curva blu di Rai1 con Estate in diretta, curva questa che scorre poi stabile sulla linea del 20% di share e con le curve di Canale 5 e di Rai3 che seguono appaiate a cavallo della soglia del 10% di share.

Nel preserale è netta la supremazia della curva blu di Reazione a catena che tocca il 30% di share e con le curve di Canale 5 e di Rai3 che seguono appaiate attorno al 15% di share. Tutte le altre curve sono al di sotto della soglia del 5% di share.