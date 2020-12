Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 2 dicembre 2020

La nostra analisi Auditel relativa all’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri parte come di consueto dalle ore 14 con la curva verde di Rai3 con i Tg Regionali nettamente al comando al 21% di share. Segue fra il 15 ed il 20% la curva di Canale 5 con le soap opera Beautiful e Una vita, curva quest’ultima che poi si alza fin verso il 23% di share con il varietà Uomini e donne. La curva di Rai1 scorre poco sopra la soglia del 10% con il varietà Oggi è un altro giorno seguita dapprima dalla curva di Italia1 e poi dal quella dello Sportello di Forum su Rete 4 che chiude all’8% di share.

La curva di Canale 5 poi cala fin sotto il 20% con il Segreto, raggiunta e superata dalla curva blu di Rai1 con il Paradiso delle signore che tocca il 17% di share. La curva verde di Rai3 gradatamente sale fin verso il 15% di share con Geo che per una breve fase e per un soffio è l’offerta leader del pomeriggio. La Vita in diretta di Alberto Matano si conferma leader di fascia portando la curva blu di Rai1 al comando fin verso il 16% di share e con la curva arancione di Pomeriggio 5 che si ferma sotto la linea del 15% di share toccata e in parte superata dalla curva verde di Geo.

La sfida del preserale vede al comando la curva blu dell’Eredità che parte al 15% e chiude al 27% di share mentre la curva di Caduta libera si ferma al 20% di share. La curva verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali scorre nei pressi della linea del 15% di share.