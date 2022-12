Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 27 dicembre 2022

Si parte sulla giostra delle nostre curve dello share minuto per minuto alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al comando attorno al 20% di share, con la curva arancione di Canale 5 che segue poco sotto con Beautiful e Terra amara. Abbiamo poi la curva blu di Rai1 con il varietà Oggi è un altro giorno che si porta poi al comando toccando la soglia del 20% di share appena parte su Canale 5 la replica di Fratelli Caputo. La curva verde poi di Rai3 terminata la consueta fascia informativa scende al di sotto della linea del 5% di share, soglia questa toccata da tutte le altre curve, esclusa quella di La7 ancora più bassa.

La curva blu di Rai1 resta leader per tutto il pomeriggio con il varietà Oggi è un altro giorno che tocca sul finale il 24% e, con Il Paradiso delle signore che si posiziona sopra la linea del 20% di share. La curva di Canale 5 senza Uomini e donne scorre per il resto del pomeriggio sulla linea del 10% dio share, seguita dalla linea azzurra di Italia 1 con il mitico lungometraggio Lady Hawke. La vita in diretta poi arriva al 24% di share, seguita dalla curva verde di Geo che tocca il 14% di share, mentre la curva arancione di Canale 5 senza Pomeriggio 5 va in caduta libera fin verso il 7% di share con le sue Storie sotto l’albero.

Sfida del preserale con la curva blu dell’Eredità che domina sulla soglia del 25% di share e con la curva arancione della replica di Caduta libera che risale dalla cantina di Storie sotto l’albero arrivando con i suoi affezionati fans fin verso il 20% di share di fine emissione. La curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali arriva sulla soglia del 15% di share.