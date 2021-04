Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 27 aprile 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel del pomeriggio di ieri con la consueta curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 21% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le sue soap opera fra il 15 ed il 20% di share. Eccola poi la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Oggi è un altro giorno scorrere fin verso la soglia del 15% di share, in crescita poi in corso d’opera fin verso il 19% di share più si avvicina l’appuntamento col Paradiso delle signore, mentre la curva arancione del varietà Uomini e donne è al comando e cresce come sempre fino a toccare il 25% di share.

La curva blu di Rai1 poi si alza fin verso il 20% di share con la fiction Il Paradiso delle signore, per poi scendere come sempre fin verso il 15% durante la fascia informativa. Ecco poi che con la partenza di Vita in diretta la curva blu sale portandosi al comando fin verso il 20% di share, mentre si parla del ritrovamento del corpo di Peter Neumair. La curva arancione di Pomeriggio 5 scorre sulla linea del 15% di share e ci rimane sostanzialmente per tutta la sua durata, con la curva blu di Vita in diretta che resta saldamente al comando.

La curva blu di Rai1 poi si posiziona attorno al 26% con l’Eredità, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con il varietà Avanti un altro che si ferma al 21% di share. La curva verde del Tg3 e Tg Regionali si ferma sulla linea del 15% di share.