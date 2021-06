Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 31 maggio 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel del pomeriggio di ieri con la consueta curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 20% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le sue soap opera a cavallo della linea del 20% di share piuttosto stabile. Eccola poi la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Oggi è un altro giorno scorrere fin verso la soglia del 15% di share, in crescita poi in corso d’opera fin verso il 16% di share in calo poi con la replica del Paradiso delle signore.

Calo poi della curva arancione di Canale 5 sul finale di Love is in the air ed in ulteriore calo durante Tante storie fin verso la linea del 10% di share. Decollo nel frattempo della curva blu di Vita in diretta che tocca il record del 25% di share senza la concorrenza di Pomeriggio 5 mentre si parla della scomparsa di Denise Pipitone. Occorre aggiungere che l’ascolto di VID in questo periodo dell’anno, senza cioè il programma della concorrenza, risulta essere più alto rispetto alla scorsa stagione televisiva.

La curva blu di Rai1 poi si posiziona attorno al 26% con l’Eredità, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con il varietà Caduta libera che si ferma al 16% di share. La curva verde del Tg3 e Tg Regionali pure non va oltre la soglia del 15% di share.