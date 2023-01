Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 23 gennaio 2022

Saliamo insieme sulla giostra delle nostre curve dello share minuto per minuto per analizzare l’andamento degli ascolti minuto per minuto del pomeriggio di ieri e iniziamo come sempre dalle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al comando attorno al 20% di share, poi subito in calo con il Tg3 e con la curva arancione di Canale 5 che segue poco sotto con Beautiful e Terra amara. Abbiamo poi la curva blu di Rai1 con il varietà Oggi è un altro giorno che si porta al secondo posto toccando la soglia del 15% di share e con la curva di Canale 5 che vola con Uomini e donne fin verso il 27% di share.

Abbiamo poi la curva rossa di Ore 14 che pareggia con la curva gialla dello Sportello di Forum, curva quest’ultima che poi tocca il 10% sul finale di trasmissione. La curva di Rai1 poi va al comando terminato Uomini e donne con il Paradiso delle signore che scorre sulla linea del 20% di share e con la curva rossa di Rai2 che sale fin oltre il 7% di share (7,63% per la precisione) con il varietà Bella ma’ sfondando nella media di puntata il muro del 6% di share. A proposito di questo programma va registrato un dato in costante crescita rispetto alla media del periodo di messa in onda. Poi la curva rossa di Rai2 cala fin sotto la soglia del 5% di share con il programma Nei tuoi panni.

La curva blu di Rai1 resta leader per tutto il resto del pomeriggio con Vita in diretta scorrendo fra il 20 ed il 25% di share e con la curva di Pomeriggio 5 ancorata sulla linea del 15% di share o poco più. Sfida del preserale con la curva blu dell’Eredità che prevale sulla soglia del 26% di share e con la curva arancione di Avanti un altro che segue toccando il 23% di share. La curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali arriva sulla soglia del 15% di share.