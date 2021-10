Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 18 ottobre 2021

Eccoci dunque a commentare le curve dello share minuto per minuto del pomeriggio di ieri. La forbice temporale è la solita, parte dalle ore 14 e si ferma a ridosso dei Telegiornali delle ore 20. La partenza alle 14 vede al comando la solita curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla Rete 3 subito sotto la linea del 20% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le soap, mentre la curva blu di Rai1 con Il Paradiso delle signore si posiziona di qualche punto sopra la linea del 10% share. Abbiamo poi la linea gialla dello Sportello di Forum fin verso il 6% di share.

A seguire vediamo la curva arancione di Canale 5 che è leader per tutta la prima parte del pomeriggio con il varietà Uomini e donne toccando la soglia del 22% di share in progressivo calo con le strisce di Amici e Gf vip 6. La curva blu di Rai1 poi cala con lo Speciale Tg1 elezioni amministrative, subito seguita dalla curva nera dello Speciale Tg La7 elezioni amministrative ’21.

In seguito sale la curva blu della prima Rete Rai con la Vita in diretta che tocca il 15% di share, preceduta dalla curva arancione di Pomeriggio 5 che quella la soglia la sfonda di un punto. La curva verde della Rete 3 si posiziona al 10%, in salita con Tg3 e Tg Regionali fino al 15%. La sfida dei preserali è vinta ancora dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 23% di share e con la curva arancione di Caduta libera che si ferma sulla soglia del 20% di share.