Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2020

Si parte alle ore 14 con la curva verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 21% di share, poi c’è la curva di Canale 5 con Beautiful, Una vita e Uomini e donne che è al comando fin verso la soglia del 25% di share. La curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno scorre sulla linea del 10% di share, dopo una partenza al di sotto di questa soglia e con la curva dello Sportello di Forum che arriva sul finale al 9% .

In seguito vediamo la curva di Rai1 con Oggi è un altro giorno che si alza dopo la fine dello Sportello di Forum fin verso il 15% di share, per poi alzarsi ancora di più con il Paradiso delle signore che chiude al 18% di share superando la curva di Canale 5 che con Il segreto si ferma al 15%. Molto bene come sempre la curva rossa di Rai2 con la telecronaca diretta del Giro d’Italia di ciclismo, curva questa che arriva al finale di tappa al 16% di share. Bene altrettanto la curva del Paradiso delle signore che arriva al 19% di share, con la curva di Canale 5 sotto.

La sfida fra Vita in diretta e Pomeriggio 5 vede la curva arancione dell’ammiraglia Mediaset al comando fin oltre la linea del 15% di share, mentre la curva blu di Rai1 si posiziona in crescita proprio sulla linea del 15%. In seguito calo di entrambe le curve con la curva del programma di Barbara D’Urso che rimane davanti, appoggiandosi sulla linea del 15%, mentre quella blu del programma condotto da Alberto Matano che perde un punto andando quindi sotto la soglia del 15%.

La sfida del preserale appare più equilibrata da quando è tornata l’Eredità, con la curva blu di Rai1 che rimane comunque al comando toccando il 24% sul finale e con la curva arancione di Caduta libera che è subito sotto. La curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali si posiziona sostanzialmente sulla linea del 15% di share.