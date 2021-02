Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 25 febbraio 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel del pomeriggio di ieri con la solita curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 20% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le sue soap opera fra il 15 ed il 20% di share. Eccola poi la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Oggi è un altro giorno scorrere nel corridoio che va dal 10 al 15% di sahre, mentre la curva arancione del varietà Uomini e donne vola letteralmente al 26% di share, mentre la curva blu di Rai1 tocca il 15% sul finale del varietà condotto dalla signora Bortone. Fra le altre curve sempre bene Lo sportello di Forum di Rete 4 che scorre sopra la soglia del 5% di share, punto più alto della rete.

La curva blu di Rai1 poi si alza fin verso il 20% di share nel punto più alto del suo pomeriggio con la fiction Il Paradiso delle signore. curva che in questo frangente rimane proprio stabile su quei livelli, per poi inesorabilmente calare con la fascia informativa, drammaticamente lunga e con argomenti iniqui per quell’ora per quel pubblico sulla linea del 15% di share. La curva verde di Rai 3 speculare con quella di Rai1 parlando di target sale con Geo in questi momenti toccando e superando il 10% di share e arrivando al 12% a fine emissione.

La curva blu di Rai1 poi risale fin verso il 19% di share con le prime battute di Vita in diretta, per poi cedere un paio di punti a questo punto toccata e raggiunta dalla curva arancione di Pomeriggio 5. Sfida del preserale vinta come sempre dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 25% di share sul finale e con la curva arancione di Caduta libera che si ferma il 19% di share. La curva verde dei Tg Regionali preceduti dal Tg3 su Rai3 arriva al 15% di share.