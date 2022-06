Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 23 giugno 2022

Si parte sulla giostra delle nostre curve dello share minuto per minuto alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al comando attorno al 20% di share in compagnia della curva arancione di Canale 5 che poi terminati i telegiornali regionali resta da sola al comando proprio poco sotto la linea del 20% di share con le sue inseparabili soap.

La curva blu di Rai1 parte alle 14 con la replica di Don Matteo che strada facendo porta la linea di Rai1 al 19% di share, arrivando a toccare la linea arancione delle soap di Canale 5. Non molto incoraggiante la curva blu di Sei sorelle che non va oltre la soglia del 15% di share. Poi calo della curva di Canale 5 con Tante storie fino a fermarsi a metà strada nel corridoio che va dal 10 al 15% di share, mentre molto bene la curva blu di Estate in diretta che arriva fin verso il 24% di share portandosi nettamente al comando.

Sfida del preserale con la curva blu di Reazione a catena al comando fin verso il 29% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con Avanti un altro attorno al 20% di share, quindi c’è la curva verde di Rai3 con la fascia informativa nella corsia che va dal 10 al 15% di share.