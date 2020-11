Partiamo con la nostra analisi Auditel del pomeriggio di domenica 8 novembre 2020 con le curve di Rai3 e Rai1 appaiate sulla soglia del 15% di share, la prima con i Tg Regionali e la seconda con la sigla di Domenica in. Segue la curva arancione di Canale 5 con le soap al 10% di share e poi la curva rossa di Rai2 con il varietà Quelli che aspettano al 5% di share.

A seguire abbiamo il decollo della curva blu di Rai1 con Domenica in che sfonda il muro del 20% durante il toccante ricordo di Stefano D’Orazio e la curva arancione di Canale 5 che segue poco sopra il 10%. La curva verde di Rai3 con In mezz’ora è al 10% in calo poi fin verso il 5% con il Kilimnagiaro, che poi recupera terreno strada facendo. La curva di Domenica in mantiene valori elevati fino alla fine chiudendo al 18% di share, mentre la curva di Canale 5 ottiene il comando con Domenica live durante la messa in onda su Rai1 del varietà Da noi a ruota libera.

La sfida del preserale vede al comando la curva blu di Rai1 con il consueto appuntamento dell’Eredità che chiude al 24% di share, mentre le curve di Caduta libera e del Tg3 più Tg Regionali si giocano la seconda piazza fra il 10 ed il 18% di share.